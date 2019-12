L’intervento lampo da 400 milioni per Banca Popolare di Bari

Per la Banca Popolare di Bari si profila un intervento lampo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il “socio” privato chiamato dal Governo a tamponare, in tandem con Mediocredito Centrale, l’emergenza della banca pugliese. Tanto che, nel quadro del salvataggio del fragile istituto finito in amministrazione straordinaria e per cui il Governo ha stanziato 900 milioni, l’organo consortile del sistema bancario italiano potrebbe valutare già oggi un possibile intervento di aiuto. Le stime sono ancora in corso, ma è possibile che alla fine il conto per Pop. Bari si spinga nella parte alta della forchetta compresa tra 1 e 1,5 miliardi. Spiega oggi Il Sole 24 Ore:

I tecnici del fondo e gli advisor (Kpmg per il Fitd, Mediobanca e Oliver Wyman per la banca) starebbero studiando le modalità più efficaci per realizzare l’operazione. Che potrebbe prendere la forma di una sottoscrizione di un bond subordinato At1 o, ma è meno probabile, di un versamento in favore della società in conto futuro aumento di capitale. La realizzazione di un aumento cash, oggi, sarebbe cosa improbabile visto che manca una delibera e comunque si deve passare da un’assemblea dei soci, soluzione non facilmente praticabile e dall’esito comunque non scontato, data la natura di banca popolare.

La riunione odierna del Consiglio del Fondo guidato da Salvatore Maccarone e Giuseppe Boccuzzi dovrebbe permettere di definire la tempistica. Le ipotesi sul tavolo sono due: o un esborso entro fine anno o entro gennaio. Secondo alcune interpretazioni, l’operazione dovrebbe essere realizzata già entro il 31 dicembre per riportare gli indici patrimoniali – in particolare il Cet 1 ratio e il Total capital ratio – oltre le soglie di guardia. Secondo altre letture, invece, ci sarebbe tempo per fare il tutto a gennaio, in vista delle segnalazioni dei dati prudenziali fissate per l’11 febbraio. Inizialmente si pensava che, dato il commissariamento e il conseguente congelamento nella presentazione del bilancio, la banca avesse più tempo per realizzare il rafforzamento. Tuttavia nelle ultime ore lo scenario sarebbe cambiato. A premere per una soluzione d’emergenza, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe la stessa Bce, che pur non essendo direttamente responsabile della vigilanza dell’istituto (la cui competenza rimane in capo a Bankitalia) sta comunque monitorando con massima attenzione la vicenda.

