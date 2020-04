Coronavirus Lazio: bollo auto sospeso per tre mesi e via alla spesa a domicilio

La Regione ha sospeso il pagamento del bollo auto fino al 31 maggio. Il provvedimento riguarda circa 650mila veicoli del Lazio sui 5 milioni immatricolati) e vale per le casse della Pisana oltre 100 milioni di euro di incasso. La mossa fa parte di un pacchetto di provvedimenti varati ieri dalla giunta Zingaretti per affrontare l’emergenza economica da COVID-19, misure che spaziano dalla fiscalità al sociale, al piano per rafforzare le consegne della spesa a domicilio. Spiega il Messaggero:

Ieri sono stati sospesi i termini di versamento, relativi all’anno tributario 2020, non soltanto della tassa automobilistica, ma anche dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa) e dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba). La misura riguarda la sospensione dei termini di versamento a partire dal 3 marzo e fino al 31 maggio. Anche per Iresa e Irba lo stop vale nel trimestre marzo-maggio dell’anno in corso. In una nota l’ente di via Cristoforo Colombo spiega che «i versamenti dovuti potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 giugno».

Per aggiungere che «la sospensione dei termini non impedisce, in ogni caso, che il versamento ordinario venga fatto entro la scadenza già fissata. In tutti i casi, la sospensione non riguarda le scadenze per ravvedimento, per i termini scaduti prima del 3 marzo 2020 (per la tassa auto) e prima del mese di marzo 2020 (per Irba e Iresa)». Il bollo, in questo trimestre, era in scadenza per 650mila auto.