La Via della Seta al di là della propaganda

Fabio Scacciavillani e Alberto Forchielli in questa nuova puntata di Global View parlano della Via della Seta al di là della propaganda: la Cina ha creato attraverso gli scambi commerciali un’area di sviluppo che può gestire e che trascina anche quello della parte occidentale del paese. La Via della Seta salda così l’Europa alla Cina e crea un’immensa area di sviluppo che comprende gli altri paesi. La via della seta non va vista come un’area di trasporto perché i beni passano via mare, la Cina non punta necessariamente a raggiungere l’Europa ma a creare aree di sviluppo attraverso le vie di comunicazione.

