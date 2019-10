Per le piccole vincite alle videolotteries, le macchinette che si trovano nelle sale giochi, si dovrà pagare una micro-tassa. Lo prevede l’ultima bozza della manovra, che conferma l’aumento al 15% della ‘tassa sulla fortuna’ per le vincite sopra i 500 euro. L’aumento scatterà dal 1 maggio. Dal 1 marzo salirà, sempre al 15%, il prelievo sulle vincite sopra i 500 euro per Gratta e Vinci, Superenalotto, lotterie nazionali e WinForLife.

La tasse sulle piccole vincite delle slot

Intanto scende la tassa sulle cartine e i filtri per sigarette. Lo prevede una nuova bozza della manovra. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette saranno assoggettati a un’imposta di consumo di 0,0036 euro il pezzo e non piu’, come previsto dalla precedente bozza, di 0,005. La nuova Bozza della manovra conferma la tassa di un euro al chilo sugli imballaggi e i contenitori monouso di plastica, ma esclude che venga applicata sulle siringhe. E’ una delle novità della nuova versione del testo. L’imposta deve essere pagata “al momento della produzione” e dell’importazione in Italia, mentre non è dovuta per le plastiche esportate dal fabbricante. Sono inoltre escluse dall’imposta le plastiche compostabili.

Le spese per i medicinali rimarranno invece detraibili anche se pagate in contante. Dall’anno d’imposta 2020, infatti, tutte le detrazioni Irpef al 19% saranno riconosciute solo se i pagamenti saranno effettuati con versamenti bancari e postali o con carte di credito e bancomat. Restano escluse dalla norma “le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici”, si legge nel testo.

