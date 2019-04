Un uomo di 50 anni si è barricato in casa con degli ostaggi a Lourdes dopo aver esploso dei colpi di arma da fuoco verso l’esterno. Sul posto sono intervenute le forze speciali del Raid. Lo riferiscono i media francesi, tra cui La Depeche. Testimoni hanno raccontato di aver sentito intorno alle 11 quattro colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenute le forze speciali dell’antiterrorismo Raid.

La presa d’ostaggi a Lourdes

Secondo il racconto dei media francesi i fatti si sono svolti in via Mozart al numero civico 8. Il procuratore di Tarbes, Pierre Aurignac, ha detto che l’uomo che sta tenendo due persone in ostaggio dovrebbe essere l’ex coniuge di uno dei due. Tre squadre speciali Raid sono sul posto e controllano l’area. Secondo La Depeche sono in corso colloqui tra le forze dell’ordine e l’individuo che ha aperto il fuoco.

Sempre secondo il procuratore l’uomo, un ex militare nei mesi scorsi aveva ricevuto provvedimenti restrittivi della sua libertà per i continui assalti all’ex moglie. Sarebbe quindi una vicenda di carattere privato, e non legata a terrorismo. I due ostaggi sarebbero la sua ex compagna e la figlia. L’uomo dalla casa ha sparato verso l’esterno alcuni colpi.

EDIT ore 17,13: Un’esplosione è stata udita provenire dall’appartamento di Lourdes, nella zona pirenaica della Francia, dove un ex militare armato è barricato da alcune ore con alcuni ostaggi, fra cui, l’ex compagna e la figlia. Lo scoppio, scrivono i media locali, potrebbe essere segno che un blitz delle forze speciali è in corso. (

