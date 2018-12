Libero pubblica oggi la mappa degli outlet più convenienti. Si tratta di magazzini di vaste dimensioni dove le aziende concentrano l’invenduto delle collezioni passate. Capi perfetti, o con impercettibili difetti di fabbrica, che hanno l’unica colpa di essere “passati moda”. Nel mondo fashion bastano pochi mesi perché un vestito diventi obsoleto. Gli sconti vanno dal 30 per cento sulle collezioni dell’anno precedente fino al 70 per cento su quelle più datate. E ovviamente se erano belle, eleganti e di alta qualità appena uscite dalle abili mani dello stilista, lo sono ancora.

Il regno dell’outlet risiede nelle Marche e i prezzi sono molto interessanti. Vale davvero un viaggetto per accaparrarsi le prestigiose Hogan o Tod’s pagando la metà di quanto si spenderebbe in via Montenapoleone a Milano o in via del Babuino a Roma. Le uscite della A14, alle quali manca solo una décolleté al posto della freccia, sono Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio. Prima tappa Strada Brancadoro, Casette d’Ete, frazione del comune di Sant’Elpidio a Mare provincia di Fermo.

Dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 19.30, si entra negli spacci di Hogan, Tod’s e Fay. Più avanti c’è Loriblu, dove vengono anche fabbricate le calzature del marchio, e poi ancora verso Montegranaro per dirigersi ai brand maschili: Dirk Bikkembergs, Cult, Docksteps, Virtus Palestre, Sonora, Merrel, Samsonite, Patrizia Pepe. In via Alpi zona industriale,Montegranaro, ci sono pure gli spacci Valleverde e Geox.