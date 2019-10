La fusione FCA-PSA e l’idea di Marchionne

Il Sole 24 Ore oggi racconta che il progetto di fusione tra FCA e PSA che porterebbe Fiat e Peugeot insieme con una governance che vede John Elkann alla presidenza e Carlos Tavares a fare l’amministratore delegato era già stato studiato a suo tempo da Sergio Marchionne. Ma c’era un problema a fermare l’ipotesi: i rischi per gli impianti in Italia:

Diversi anni fa, mentre Marchionne tentava l’affondo poi fallito a General Motors e presentava al mondo il suo personale manifesto per un consolidamento del settore auto, sul tavolo del manager c’era un altro dossier gradito a tanti. Era il progetto di creare un asse con Psa. Un piano rispetto al quale il ceo della compagnia francese, Tavares, aveva già dato un suo primo parziale assenso. Al punto da rendersi disponibile a compiere un passo indietro per lasciare il timone a Marchionne, nel tentativo di sgomberare il campo da ogni possibile difficoltà sul tema della governance di gruppo.

Questione che, neppure oggi, pare essere un tassello difficile da incastrare. Allora, poi, le condizioni apparivano favorevoli sotto diversi punti di vista. Chrysler era stata assorbita, l’idea Gm stava sfumando e il progetto alternativo sembrava invece davvero poter prendere forma. Tanto che i vertici di Fca, secondo alcune testimonianze, incontrarono in almeno un paio di occasioni l’allora ministro delle Finanze e oggi presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Colloqui cordiali dove il tema fu messo sul piatto. La strada si rivelò però ben presto in salita. Al tempo furono due gli elementi a giocare a sfavore: le resistenze della famiglia Peugeot e alcune perplessità di Marchionne legate al fatto che l’alleanza tra i due costruttori si potesse trasformare in una semplice operazione di cost cutting. Aspetto, quest’ultimo, valido ancora oggi.