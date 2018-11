La donna portata in Questura per insulti a Salvini

Eleonora, una casalinga 59enne residente a Borgo Pio, mentre il ministro leghista si accingeva ad entrare nell’aula congressi della Lumsa, in via di Porta Castello, per partecipare al convegno “La trappola delle sette” (magico esoteriche , pseudo-religiose”), ha urlato “Buffone, Buffone” a Matteo Salvini. La storia la racconta Repubblica Roma:

«Abito a Borgio Pio da anni – dice Eleonora – ero scesa di casa per fare la spesa. Non sapevo dell’arrivo di Salvini». La 59enne era ferma sul marciapiede

dell’isola pedonale di Borgo Pio, l’ingresso dell’aula conferenze dell’università è sull’altro lato della strada, in via di Porta Castello. Appena ha visto il ministro «ho iniziato a fischiare forte con le dita, come fanno i pastori – dice ancora – gli anche gridato “buffone”, mi è venuto spontaneo». Probabilmente Salvini non se n’è accorto, visto che ha dovuto muovere pochi passi per varcare l’ingresso dell’università.

«I miei fischi hanno subito attirato l’attenzione di un gruppetto di circa quattro poliziotti in borghese – prosegue la donna – si sono precipitati dall’altro lato della strada, mi hanno ordinato di smettere di fischiare. Uno di loro mi ha afferrato le braccia per impedirmi di portare le dita alla bocca e fischiare ancora». Eleonora cerca di divincolarsi, cade in terra.