Da Bari ieri è arrivata la notizia della chiusura di un negozio di via Sparano della catena Sephora: una commessa, residente a Brindisi, è risultata positiva. Mentre una donna che ha partorito ha scoperto dopo il cesareo di essere positiva (ma non il neonato).

La commessa di Sephora a Bari positiva al Coronavirus

Sono due i casi che oggi scuotono la Puglia: nel primo il risultato del tampone è arrivato soltanto dopo il parto. Madre e figlio sono stati trasferiti all’ospedale Miulli di Acquaviva mentre tutte le altre pazienti e il personale medico e infermieristico sono state sottoposte al tampone. Nessuno fortunatamente è stato contagiato. Racconta Repubblica Bari:

I ricoveri nel reparto però sono stati temporaneamente sospesi in attesa di ultimare le operazioni di sanificazione e le donne con parti programmati sono state dirottate in altri ospedali. Ora si attende la validazione da parte del laboratorio del Policlinico sui due tamponi, eseguiti sulla donna che al triage, prima del ricovero, aveva detto di non aver avuto contatti con persone positive al virus. La mancanza di test rapidi (si attende infatti un rifornimento) per accertare la positività al Covid, in questo caso, ha allungato i tempi. E il risultato è arrivato soltanto dopo l’intervento d’urgenza.

Poi c’è la storia della commessa:

Una commessa è risultata positiva così come il marito: vivono a Brindisi dove sono seguiti dall’Asl. Il caso rientra tra i 23 conteggiati a livello regionale nel bollettino del 5 agosto. In base al protocollo interno della multinazionale, il punto vendita è stato chiuso e gli altri sei commessi sono stati messi in isolamento fiduciario. La curva dei contagi, quindi, continua a salire, se pure in modo altalenante. Nel capoluogo pugliese, secondo i dati forniti al Comune dalla Prefettura, attualmente i cittadini positivi al Covid sono 25. Si tratta prevalentemente di persone in isolamento fiduciario dopo essere state dimesse dagli ospedali dove erano state ricoverate per complicazioni dell’infezione. Un numero basso almeno al confronto con quelli del periodo più duro dell’emergenza quando i casi di contagio avevano superato anche quota 200.

In Puglia attualmente i casi positivi sono 158. Ieri in tutta la regione sono stati registrati sette nuovo casi di coronavirus, tre sono in provincia di Bari. Da Modugno e Altamura da parte dei sindaci è arrivata la segnalazione rispettivamente di tre e due episodi di contagio e l’invito alla prudenza e al rispetto delle prescrizioni.

Leggi anche: Donatella Tesei e il buco di Montefalco che finisce in procura