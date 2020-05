L’IRAP di giugno cancellata e i contributi a fondo perduto alle imprese

L’IRAP di giugno verrà cancellata dal governo che prepara anche aiuti a fondo perduto alle imprese. Mentre il decreto Aprile, poi diventato decreto Maggio e oggi decreto Rilancio, ancora non ha visto la luce per i rimpalli tra Palazzo Chigi e via XX Settembre, il Messaggero scrive che il provvedimento conferma per molti capitoli l’impostazione del precedente decreto “Cura Italia” confermando i sussidi e gli stanziamenti per la Cassa integrazione.

Ma aggiunge nuove misure per le categorie che erano rimaste escluse, a partire dai lavoratori domestici per arrivare al mondo dei bisognosi (spesso intrecciato a quello del lavoro nero) con il reddito di emergenza che però non sarà cumulabile con il reddito di cittadinanza.

Sul versante delle famiglie una misura importante anche sul piano simbolico è il cosiddetto tax credit che dovrebbe aiutare gli italiani a fare queste estate vacanze nel nostro Paese. Nel dettaglio, ai nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 35 mila euro verrebbe riconosciuto un credito d’imposta in corrispondenza delle spese per servizi turistici in ambito nazionale. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare.

Il credito è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.