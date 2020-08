L’indice di contagio RT sopra 1 in tredici regioni

L’indice di contagio RT è sopra la soglia dell’unità in 13 regioni italiane. La Stampa ricorda che erano 6 due settimane fa, 9 quella scorsa:

Ma salgono da 4,6 a 5,1 i nuovi casi ogni 100 mila abitanti, tanto che in quasi tutta Italia, 16 regioni su 21, i numeri dei contagi sono in risalita. Così come aumentano da 655 a 736 i focolai attivi. Che i servizi delle Asl faticano sempre più a spegnere, tant’è che nel 36% dei casi non si riesce a risalire all’origine dei nuovi contagi. Ieri intanto si sono registrati 379 nuovi positivi (giovedì erano 386) e 9 morti. In controtendenza i ricoveri, che tornano a scendere: 32 in meno in regime ordinario (716 in tutto) e 6 in meno in terapia intensiva (in totale 41)