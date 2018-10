L’indagine su Rocco Casalino

L’audio sulla “megavendetta” nei confronti dei tecnici del ministero del Tesoro evocata da Rocco Casalino contro chi, secondo lui, al ministero dell’Economia boicotta il reddito di cittadinanza, ora è oggetto di un’indagine della procura di Roma. I magistrati guidati da Giuseppe Pignatone hanno ricevuto nei giorni scorsi un esposto dei Verdi sul file in cui il portavoce di Palazzo Chigi spiegava a due giornalisti che se il progetto dei pentastellati non dovesse passare, “tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori tutti questi pezzi di m… del Mef”. Nessun indagato e nessuna ipotesi di reato, per ora. I denuncianti hanno indicato la violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Ma saranno i pm decidere se ci sono gli estremi per procedere e, in caso, per quale reato. Spiega oggi il Fatto in un articolo a firma di Valeria Pacelli:

