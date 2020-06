Per cause da accertare il ragazzo, poi morto sul colpo, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muro. Il passeggero è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso

Un ragazzo di vent’anni è morto e un altro di diciannove è grave dopo che la Smart su cui viaggiavano è finita nella notte contro un muro. L’incidente è avvenuto alle 2 in via Tuscolana 2170 a Roma. Per cause da accertare il ragazzo, poi morto sul colpo, ha perso il controllo dell’auto finendo contro un muro. Il passeggero è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Per i rilievi sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale.

L’incidente della Smart in via Tuscolana

La vittima è un ragazzo di 20 anni a bordo di un’auto. Per cause da accertare avrebbe perso il controllo della macchina finendo contro un muro. A bordo anche un passeggero, un ragazzo di 19 anni, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto il gruppo Tuscolano della Polizia Locale.

Foto copertina da: Google Maps