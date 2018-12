L’incendio in via Melzo a Milano

Un incendio è divampato, pochi minuti prima delle 8, in uno stabile in via Melzo al civico 10 a Milano. La colonna di fumo è visibile anche attraversando corso Buenos Aires. Vigili del fuoco e personale del 118 sono arrivati sul posto, ma per ora non è possibile fare un bilancio di eventuali persone coinvolte. Una volta accertato che il palazzo è interamente evacuato, e solo dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco si pronunceranno sulle cause dell’incendio. In un video pubblicato su Facebook si vedono alcune immagini dell’incendio:

