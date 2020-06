L’incendio alla Pilkington di Settimo Torinese

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Settimo Torinese, in strada della Cebrosa, per un vasto incendio divampato all’esterno di un’azienda. Bruciano bancali di legno e plastica nel cortile del capannone

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Settimo Torinese, in strada della Cebrosa, per un vasto incendio divampato all’esterno di un’azienda. Bruciano bancali di legno e plastica nel cortile del capannone che si trova a ridosso dell’autostrada Torino-Milano. Si è formata un’altissima colonna di fumo nero ben visibile anche a parecchi chilometri di distanza. L’allarme è scattato alle otto di questa mattina. Accertamenti in corso sulle cause del rogo. L’azienda è la Pilkington del settore automotive.

Sul posto è arrivata la Kilolitrica dei vigili del fuoco dall’aeroporto di Caselle. Le fiamme si sono estese anche alla ditta Tema Srl che è nelle immediate vicinanze. L’autostrada che scorre a fianco è regolarmente aperta. I vigili del fuoco confermano che nessuna persona è coinvolta nell’incendio della Pilkington a Settimo Torinese:

Settimo Torinese (TO), #incendio in un’azienda specializzata nella produzione di vetri per auto: nessuna persona coinvolta, #vigilidelfuoco al lavoro con 5 squadre e nucleo #NBCR. Intervento in corso dalle ore 8:00 [#24giugno 9:30] NBCR = Nucleare Biologico Chimico Radiologico pic.twitter.com/3yE3zzOhy4 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 24, 2020

Sul posto il personale Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per le analisi sulla qualità dell’aria. Il traffico su strada Cebrosa è stato bloccato nel tratto compreso fra le due rotonde davanti alla Pilkington, azienda del settore automotive

