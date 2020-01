Escludere il deputato della Lega Gianni Tonelli dalla Commissione Antimafia. È quanto, secondo l’agenzia di stampa ANSA, chiede Ilaria Cucchi in una lettera inviata al presidente della Camera Roberto Fico e a quello dell’Antimafia Nicola Morra dopo aver appreso che l’ex segretario del sindacato di polizia Sap “sarebbe imputato con alcuni colleghi di fronte al tribunale di Roma con l’accusa di gravi reati commessi in danno della sua istituzione, la Polizia”. “Vi chiederei dunque se, effettuate le opportune verifiche – aggiunge la sorella di Stefano – sussistano le condizioni affinché Tonelli continui a ricoprire un ruolo così delicato come quello di membro della Commissione Antimafia”.

Ilaria Cucchi e il deputato della Lega imputato per reati contro la polizia

Il processo di cui parla Ilaria Cucchi (l’udienza è in programma ad aprile davanti al tribunale collegiale di Roma) vede imputato Tonelli per interruzione di pubblico servizio e diffusione di notizie false per fatti risalenti al 2015, quando era assistente capo della Polizia e sindacalista del Sap. Alla sbarra ci sono anche altri 4 suoi colleghi, accusati di reati come falso in atto pubblico e peculato. A denunciarli fu la stessa Polizia per un servizio di un programma televisivo dedicato alla sicurezza del Giubileo in cui alcuni agenti con volto e voce travisati sostenevano che i poliziotti dovevano combattere il terrorismo e la criminalità con equipaggiamenti scadenti.

Secondo la denuncia, durante la trasmissione furono invece mostrati equipaggiamenti (caschi, giubbotti antiproiettile, M12) non più in uso, prelevati da un armadio blindato dove erano custoditi in attesa dello smaltimento. “Il signor Gianni Tonelli, parlamentare della Lega e membro della commissione antimafia – aggiunge Ilaria Cucchi – è imputato in più di un procedimento penale con l’accusa di diffamazione aggravata commessa nei confronti miei e della mia famiglia. E la settimana scorsa, di fronte al giudice del Tribunale di Roma, si è rifiutato di porgere le sue scuse a me ed ai miei genitori presenti”. Tonelli ha querelato anche i giornali che riportarono all’epoca le notizie sui giubbotti antiproiettile scaduti e il SAP. Il tribunale di Roma ha archiviato le accuse di diffamazione.

Tonelli invece è stato condannato in primo grado per diffamazione nei confronti di Ilaria Cucchi nel 2018.

