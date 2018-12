Il reddito di cittadinanza all’impresa che assume

Il reddito di cittadinanza potrebbe andare alle imprese che assumono disoccupati. La misura più sbandierata contro la povertà si trasformerà quindi in un incentivo alle aziende secondo i progetti di MoVimento 5 Stelle e Lega, che così sperano di poter evitare l’accusa di assistenzialismo che viene fatta al provvedimento. Spiega oggi Il Messaggero:

Salvini alle imprese offrirà un primo taglio del cuneo fiscale attraverso la riduzione delle tariffe Inail. L’assicurazione sul lavoro sarà tagliata di 600 milioni di euro, con un risparmio che dovrebbe arrivare al 30% circa. Una forma di riduzione dei premi è stata introdotta dal governo Letta per il triennio 2014-2016 e riconfermata dal successivo governo nel 2017 per il triennio 2017-2019 fino ad oggi, che ha portato a risparmi per le imprese di 1, 2 miliardi l’anno. Sul tavolo ci sarebbe anche la detassazione dei premi di produttività e degli straordinari.

L’altra apertura alle imprese, invece, arriverà direttamente da Di Maio, pronto a rendere il Reddito una misura “attiva”. L’assegno di 780 euro garantito alle persone sotto la soglia di povertà, potrà essere incassato per cinque mesi dalle imprese che assumono un lavoratore beneficiario del sussidio. In alcuni casi particolari, come donne o persone con disabili a carico, l’assegno potrebbe rimanere alle imprese per sei mesi.