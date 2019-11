Alfonso Sacchi, il padre di Luca Sacchi, accusa Anastasiya Kylemnyk dopo l’arresto di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino per l’omicidio del figlio. Dice che la fidanzata di Luca “nasconde qualcosa” oggi in un’intervista al Messaggero. Alfonso vuole sapere se suo figlio è morto – come pensa–da innocente o se invece era coinvolto in una presunta trattativa per l’acquisto di una partita di droga. Ma nessuno finora lo ha aiutato a capire.

Il padre di Luca Sacchi accusa Anastasiya Kylemnyk

Non solo: Sacchi punta il dito anche su Giovanni Princi, che ha spostato quella sera l’automobile di Anastasiya subito dopo la corsa inutile in ospedale per Luca:

Anastasia,che lei considerava una figlia, non ha mai spiegato puntualmente cosa è accaduto quella sera del 23 ottobre di fronte al “John Cabot” pub. Crede stia nascondendo qualcosa?

«Probabilmente sì, visti i suoi comportamenti». Dietro l’omicidio di Luca si è scoperta una trattativa per l’acquisto di droga pilotata forse da un amico di suo figlio: Giovanni Princi. Cosa sa e cosa pensa di questo ragazzo?

«Vorrei saperlo anche io cosa è successo. Riguardo Princi, penso che un amico si sarebbe comportato diversamente. L’amicizia è un’altra cosa». È emerso che Princi abbia spostato, dopo il ferimento di Luca, l’auto di Anastasia. Secondo lei perché lo ha fatto?

«Probabilmente doveva nascondere qualcosa, è l’unica spiegazione. Anche perché, in quel contesto, avrebbe dovuto pensare a Luca e non a spostare una macchina».

Nel colloquio con Camilla Mozzetti c’è anche spazio per una frase sul perdono e sulla madre di Valerio Del Grosso che ha denunciato il figlio:

Si dice che i genitori sappiano leggere negli sguardi dei figli la verità e la menzogna. Chi era Luca ai suoi occhi?

«Il mio orgoglio». La madre di Valerio Del Grosso si è scusata, ha denunciato il figlio. Lei crede nel perdono?

«No».

