Ancora un tonfo in materia di parità di genere per Barbara Palombelli, la gaffe questa volta è sulla singolare visione dell’uomo e delle sue responsabilità verso un figlio

Esistono delle strane ragioni per le quali Barbara Palombelli non apprezza molto il genere femminile. In molti sono a caccia dei perchè di questa singolare passione per apparire la nemica di categoria, nonostante, vorremmo credere, che non sia così.

La sua ultima scivolata è a Forum, palcoscenico dove solo qualche mese fa aveva lanciato una bella gaffe. Ora però ha deciso di rilanciarsi, con parole meno gravi rispetto all’ultima volta ma sempre decisamente singolari.

Quello che però lascia perplessi in questa occasione è il totale sostegno ricevuto dalla giornalista, sia dal pubblico che dal resto degli operatori del programma. Nel corso del dibattito è anche emersa la specifica rispetto a casi particolarmente degeneri, da cui l’intervento della Palombelli si sarebbe distaccata.

Il padre dei tuoi figli è degenere? Per Barbara Palombelli un po’ di colpa ce l’hai anche tu

I fatti sono chiari, anche semplici. Una donna fa un figlio con un uomo, ai tempi suo amante. Di fronte alla prospettiva della paternità, l’uomo si spaventa e fugge da lei e dal figlio, salvo poi pentirsene anni dopo e pretendere di fare il padre in virtù del legame biologico, dopo anni di assenza.

“Tutte le accuse che lei rivolge a Roberto sono accuse che ricadono su di lei, perché in qualche modo il padre di Ginevra l’ha scelto lei. E questo non ce lo possiamo mai dimenticare. Io non capisco mai quando ci sono separazioni, gli insulti o le denigrazioni – commenta Palombelli -. Purtroppo o per fortuna ce li scegliamo i padri dei nostri figli, quindi uno deve usare un po’ più il cervello prima. Sicuro ci sono dei padri degeneri, ma che siano completamente innocenti le madri non sono convinta. Quando c’erano i matrimoni combinati non si poteva evitare, oggi l’uomo giusto o sbagliato ce lo scegliamo noi”.

Una considerazione che non ha scaldato il cuore del web, anzi. “Ma questa è matta!!!Ma Barbara Palombelli, quando pensa, fa passare aria al cervello?ha detto che il padre di sua figlia l’ha scelto lei è quindi deve tenersi tutto?pure gli insulti e violenze psicologiche?cretina, quello è successo durante la gravidanza, mica prima!!!Ma questa ci fa o ci è!!!???non ho parole, mettetele una museruola se non riesce a parlare come si deve”, scrive un utente. Che come spesso accade si dimostra irrispettoso in senso contrario. “Dopo 2 anni dopo che voleva che abortisse,ma per me entrava dalla porta e usciva dalla finestra.e sentire la Palombelli fare discorsi del genere mi cadono sempre di più le braccia.Bel mi forum delle origini.Non si può più sentire”, scrive un altro e ancora c’è chi vive nel passato della trasmissione “Non entro in merito al dibattito mi permetto di di dire che la Dottoressa Palombelli si eleva a giudicare senza ragione e facoltà.. Riportiamo la Sigmora dalla Chiesa…le insegnerà l umiltà e la professionalità grazie”. Forse, ancora una volta, la Palombelli avrebbe voluto dire altro. Certo è che, ancora una volta, ha detto la cosa sbagliata.