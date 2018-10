Il Giornale, Libero e il reddito di cittadinanza ai rom

Stamattina Il Giornale e Libero hanno la stessa apertura: i due giornali tradizionalmente affini alla destra italiana sono ampiamente scandalizzati per il fatto che il reddito di cittadinanza sarà percepito anche dai cittadini di etnia rom. Entrambi citano l’intervento di Carlo Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio, a Radio Cusano Campus:

“Circa un settimo dei rom vive nei campi, sono circa 5000 con la cittadinanza italiana –ha affermato Stasolla-. Sicuramente loro potranno usufruire del reddito di cittadinanza, dato che non si possono discriminare persone su base etnica. Se si stanno già informando? C’è un certo interesse, qualcuno chiede, ma ancora non si hanno elementi su come si potrà avere questo reddito”.

La stessa Associazione 21 Luglio nel suo rapporto annuale sulla condizione di rom e sinti aveva fatto presente in passato che non esistono dati certi sulla composizione etnica della popolazione rom e i numeri sulle presenze complessive in Italia corrispondono a stime che si muovono all’interno di una forbice molto ampia compresa tra le 120.000 e le 180.000 unità. Circa il 50% dei rom sono italiani.

Bisogna ricordare che per percepire il reddito di cittadinanza sarà necessario iscriversi ai centri per l’impiego e dimostrare di essersi attivati per la ricerca di un lavoro. Si tratta però di una procedura e di strutture tutte da costruire e avviare.