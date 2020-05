Il cadavere carbonizzato ritrovato in via Fani a Roma

Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato sul balcone di uno stabile in via Mario Fani 60, in zona Balduina a Roma. Secondo quanto si apprende, all’interno dell’appartamento ci sarebbe molto degrado e una donna che sarà ascoltata dagli inquirenti. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Al momento non si esclude nessuna pista.

Durante il sopralluogo delle altre stanze non sono state trovate tracce d’incendio. Sul posto anche il medico legale e il pm di turno. Indagini in corso. Secondo quanto si apprende, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala dopo che alcuni residenti avevano visto su un balcone al secondo piano dell’edificio i piedi di un corpo lungo il bordo del parapetto e avvertito un forte odore di bruciato. Durante il sopralluogo delle altre stanze, riferiscono i pompieri, non sarebbero stati rilevati segni d’incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che al momento non escludono alcuna pista.

