Un bonus da 200 euro per l’acquisto di biciclette, hoverboard e monopattini elettrici oltre alle corsie preferenziali per bici e motorini. Serviranno per facilitare il movimento a tre milioni di persone in movimento con la fase 2 e per la necessità di sgravare i mezzi pubblici, che devono contribuire al rispetto del distanziamento sociale. L’annuncio, durante il Question Time alla Camera, è della ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli.

Il bonus 200 euro per bici e monopattini

“Con il decreto-legge di prossima adozione – al fine di evitare un incremento non sostenibile del traffico privato e dei relativi problemi di congestione e inquinamento e per decongestionare l’affluenza al trasporto pubblico – ho proposto, d’intesa con il ministro Costa, la promozione di forme di mobilità alternativa, la diffusione della micromobilità elettrica e l’utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili. E’ allo studio il riconoscimento di un ‘buono mobilità alternativa’, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 60.000 abitanti, pari ad euro 200 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale”. Inoltre “si è proposto di introdurre nel Codice della strada la definizione di Bike Lane, ovvero una corsia con destinazione prioritaria alla circolazione dei velocipedi nella quale è consentita la circolazione anche dei veicoli a motore con numero totale di ruote non superiore a tre, come ad esempio i ciclomotori, i motocicli ed i tricicli. Avremo così indubbi vantaggi sulla sicurezza e lo snellimento della circolazione”, aggiunge.

La riapertura delle attività deve esser accompagnata da “misure di ‘sistema’ per consentire la riduzione dei picchi di traffico e, in particolare, la riduzione dei picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo, misure modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, specialmente nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione, con l’obiettivo di cambiare il concetto di ora di punta nella mobilità cittadina”. La ministra ha inoltre riferito che nelle linee guida a cura dei gestori, deve essere previsto, “ove possibile, il contingentamento della vendita dei biglietti al fine di osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro unitamente all’incentivazione della stessa vendita in modalità telematica”.