Le regole per i negozi nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Il ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito le misure per i negozi nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19.

Il sito spiega che nella cosiddetta “fase 2” gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, al fine di limitare e contrastare la circolazione del nuovo coronavirus e garantire acquisti in sicurezza, devono rispettare le seguenti misure di igiene e prevenzione previste dal decreto del 26 aprile.

4. IGIENE DELLE MANI: Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani (in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento)

1. DISTANZA: Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività

5. MASCHERINE: Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale

6. GUANTI: Usare guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande

7. INGRESSI DILAZIONATI:

Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

– attraverso ampliamenti delle fasce orarie

– per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori

– per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita