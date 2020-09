Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 10 settembre (1.597 nuovi casi)

I dati della Protezione Civile e il bollettino di oggi del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia: dopo i 1434 di ieri, sono 1.597 i nuovi casi . Il numero totale sale così a 283.180. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto. Si registrano 10 decessi per un totale da inizio pandemia di 35.587 morti. 94.186…

I dati della Protezione Civile e il bollettino di oggi del ministero della Salute sull’andamento del Coronavirus oggi in Italia: dopo i 1434 di ieri, sono 1.597 i nuovi casi . Il numero totale sale così a 283.180. I guariti sono 613 (ieri 471), e sono 211.885 in tutto. Si registrano 10 decessi per un totale da inizio pandemia di 35.587 morti. 94.186 i tamponi da ieri, 9.554.389 da inizio emergenza. (articolo in aggiornamento)