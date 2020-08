Il bollettino della Protezione Civile di oggi con i dati del 7 agosto sul Coronavirus in Italia

L’andamento dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: oggi i positivi sono 552 (ieri erano 402) e i morti tre (ieri erano 9). Stabili a quota 42 i ricoverati in terapia intensiva mentre sono 779 (ieri erano 762) i ricoverati con sintomi. I dimessi o guariti sono 319 in più di ieri, mentre 12103 persone sono in isolamento domiciliare e gli attualmente positivi sono 12924. Sono stati effettuati 59196 test del tampone. Oggi non ci sono regioni a zero casi.

Il bollettino della Protezione Civile di oggi con i dati del 6 agosto sul Coronavirus in Italia

Per quanto riguarda la ripartizione regionale, nel Lazio oggi si registrano 20 nuovi casi di positivi al coronavirus e nessun nuovo decesso. In Lombardia oggi oggi 69 nuovi positivi e nessun decesso. Ieri i nuovi casi erano 118. In Veneto nelle ultime 24 ore ci sono 183 nuovi casi di contagio in Veneto, il totale dall’inizio della pandemia arriva così a 20.535. Oggi in Toscana si registrano 13 nuovi casi di positivi al coronavirus. In totale i casi sono 10.560. Oggi non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.137. In Puglia sono stati effettuati 1908 tamponi e si registrano 11 nuovi casi di positivi: 5 in provincia di Bari, 3 in quella di Foggia e 3 in provincia di Lecce. Non ci sono nuovi decessi.

In Basilicata ci sono 21 nuovi positivi al coronavirus: si tratta di 20 migranti ospitati in una struttura d’accoglienza di Ferrandina a cui va aggiunta una badante rientrata in Basilicata nei giorni scorsi. Impennata in Abruzzo che registra 39 nuovi casi di positivi: ci sono due ricoverati in più in terapia non intensiva. Parte dei casi si riferisce al focolaio alla Amadori nel teramano. Nelle Marche i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 21. Nell’ultima giornata sono stati testati 1.049 tamponi. Salgono anche i casi di positività in Sardegna, complessivamente dall’inizio dell’emergenza si arriva a 1.433. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 3 nuovi casi: nella Città Metropolitana di Cagliari, due residenti, un contatto di un positivo precedentemente accertato e una persona rientrata nell’Isola dalla Spagna, e nel Sud Sardegna, un non residente, contatto di un caso precedentemente accertato.Tutti sono in isolamento domiciliare. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 163 (+3 da ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 13 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale).

