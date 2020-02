I rischi rincari con RC Auto formato famiglia

La RC Auto formato famiglia potrebbe portare a un rincaro delle tariffe. Nonostante la clausola malus inserita nel milleproroghe, le compagnie di assicurazione sono pronte ad aumentare i prezzi delle assicurazioni auto. Scrive oggi Patrizia De Rubertis sul Fatto Quotidiano:

“Il sistema bonus/malus –spiega l’Ania – non attivando alcun intervento sugli oneri complessivi, opera solo una ridistribuzione dei costi degli incidenti con una diminuzione dei prezzi a favore delle famiglie che dispongono di più veicoli, a scapito di quelle che ne possiedono solo uno”. Un esempio chiarificatore: in base alle nuove norme, un 18 enne inesperto che ha più probabilità di rimanere coinvolto in un incidente rispetto a un conducente conpiù esperienze,pagherà come chi non ha effettuato alcun incidente per numerosi anni.

“È evidente – prosegue l’Ania – che questo vanifica ogni incentivo di buon comportamento al volante, incrementando il rischio di maggiori incidenti stradali e, quindi, di potenziale incremento per tutti dei prezzi Rc auto ”. A rimarcare la contrarietà è l’ad di Unipol Carlo Cimbri: “Si tratta di una normativa di carattere populista che produrrà degli effetti iniqui in quanto penalizzerà le famiglie meno abbienti, mentre le più abbienti, che hanno 3 o 4 veicoli, beneficeranno di una riforma che presenta aspetti non meritocratici”. E giù con la minaccia: “Le compagnie aumenteranno i prezzi e –aggiunge Cimbri –rivedranno le componenti tariffarie per far sì che questa operazione sia un gioco a somma zero”.