Per una mera casualità, dopo che Salvini lo ha annunciato la Guardia Costiera ha trovato quelle che definisce “irregolarità” sulla Sea Watch. Attenzione: le irregolarità non riguardano il ritrovamento di una bozza del Piano Kalergi aggiornata con pull factor delle navi delle ONG, ma riguardano, dice il comunicato, «una serie di “non conformità” relative sia alla sicurezza della navigazione sia al rispetto della normativa in materia di tutela dell’ambiente marino, che non permettono la partenza dell’unita’ fino alla loro risoluzione».

La Guardia Costiera ha trovato «irregolarità» sulla Sea Watch

Insomma, un po’ come la storia dell’Aquarius e del “traffico di rifiuti illeciti”, ma un po’ più pulp visto che la Guardia Costiera ha anche fatto sapere che tali ‘non conformità’, “dovranno essere risolte anche con l’intervento dell’amministrazione di bandiera, cioè l’Olanda, in cooperazione con gli ispettori specializzati della Guardia costiera e il stesto Reparto – Sicurezza della Navigazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera: “Fino alla loro risoluzione, l’unità non potrà lasciare il porto di Catania“. Dell’attività è stata informata l’Olanda.

La nave ha già caricato viveri, carburante e quanto necessario per riprendere la navigazione. E’ arrivato anche il nuovo equipaggio. Ieri il capo missione e il comandante sono stati sentiti per ore, a bordo della nave, sull’operazione di salvataggio dei 47 migranti sbarcati a Catania e sui successivi movimenti dell’imbarcazione da personale della squadra mobile della Questura e da militari della Guardia di finanza.

