GNV Majestic: la nave bloccata al porto di Napoli per l’emergenza Coronavirus

C’è una nave che proviene da Genova ed è stato bloccata nel porto di Napoli perché nove membri del suo equipaggio manifestano sintomi ipoteticamente riconducibili al Coronavirus. Lo fa sapere l’autorità portuale di Napoli. La nave, secondo le prime informazioni, è ferma nell’area della Nuova Meccanica Navale e ha a bordo 125 persone tra equipaggio e alcuni operai che erano saliti a bordo per effettuare delle riparazioni. La nave sarebbe la GNV Majestic e porta annualmente 130mila passeggeri.

La nave GNV Majestic si trovava alle officine della Nuova Meccanica Navale per riparazioni. Delle persone a bordo, 9 sono in isolamento in cabina. Si tratta di personale marittimo che il 27 febbraio scorso era a bordo della Gnv Rhapsody, la nave da cui è sbarcato a Tunisi, un cittadino tunisino di 40 anni risultato positivo ai test per il virus e ricoverato all’ospedale universitario Farhat Hached di Sousse.

Intanto in Asia l’attracco è stato vietato a Phuket per la nave da crociera Costa Fortuna che ha 64 italiani a bordo “tutti sani”, dice la compagnia. La Thailandia ha imposto restrizioni a causa del Coronavirus allo sbarco di italiani che siano stati nel nostro Paese negli ultimi 14 giorni. La nave, comunica la compagnia, è in navigazione verso la Malesia. Anche il Madagascar ha imposto restrizioni e Costa Mediterranea ha cambiato itinerario dirigendosi alle Seychelles. “A seguito di restrizioni imposte dal Governo della Thailandia nelle ultime ore sullo sbarco di ospiti di nazionalità italiana che abbiano transitato in Italia negli ultimi 14 giorni, la nave Costa Fortuna non ha potuto effettuare la sosta pianificata come da itinerario nel porto di Pukhet”, lo rende noto Costa Crociere. La compagnia precisa che “la situazione sanitaria bordo è chiara e non vi è alcun caso sospetto sulla nave fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità”. “Costa Crociere è rammaricata dell’improvviso cambiamento di itinerario e conferma, in una situazione in continua evoluzione, che la sicurezza dei propri ospiti e membri dell’equipaggio è una assoluta priorità”.