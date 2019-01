Giulia Jasmine Schiff: le frustate, le botte e le testate all’allieva dell’Accademia di Pozzuoli

Il sergente Giulia Jasmine Schiff si è presentata alla procura militare di Roma per denunciare di essere stata vittima di nonnismo e bullismo all’Accademia di Pozzuoli: frustate, botte, testate in un cosiddetto rito iniziatico documentati con video e fotografie.

20 anni, di Mira (Venezia), padre di origini tedesche, Giulia Schiff è stata una mezzofondista nazionale: l’anno scorso è entrata all’Accademia di Pozzuoli per ottenere il brevetto di pilota militare: è arrivata quarta su duemila iscritti alla selezione. Il Corriere della Sera racconta in un articolo di Andrea Pasqualetto oggi la sua storia, che fila liscia fino a che arriva il periodo della Scuola di volo, da fare a Latina. Il corso si chiude con una prova da solista. Ed è lì che il 7 aprile dello scorso anno tutto precipita.

Al termine della prova, se viene superata, bisogna fare i conti con il tradizionale «battesimo del volo». I commilitoni usano gettare l ’aspirante pilota nella piscina del pinguino. Maschi e femmine, senza distinzione. «Io ero contraria, loro irremovibili: ti spaccheremo i denti sull’ala dell’aereo». Forse scherzavano ma a giudicare dal video, in effetti, qualche rischio l’ha corso.Viene sbattuta a mo’ di ariete contro l ’ala. Lei si lamenta, tutti ridono, poi il bagno in piscina, gli applausi e le strette di mano quasi a certificare che si tratta comunque di un rito.

Nei giorni successivi il sergente morde il freno, vorrebbe denunciare ma evita di farlo perché in ballo c’è l’agognato brevetto. Però ne parla e il fatto cambia molte cose. La migliore allieva del tirocinio si trasforma così in «pecora nera» dell’Accademia. Il ritorno a Pozzuoli, racconta lei, diventa un inferno. Giulia è irrequieta e viene continuamente punita Tre lettere di biasimo, un rimprovero, addirittura sessanta turni di consegna. «Mi punivano per qualsiasi sciocchezza, una pesca addentata a un metro dalla zona consentita, una chiacchiera sulle scale…».