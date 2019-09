Francesco Zampaglione: «Non ho rapinato la banca per soldi, volevo mandare un segnale»

Giovedì scorso Francesco Zampaglione, ex dei Tiromancino e fratello di Federico, è stato arrestato per aver cercato di rapinare una banca sulla Circonvallazione Gianicolense, nel quartiere Monteverde, a Roma. Davanti al gip di Roma Clementina Forleo, Zampaglione si è giustificato dicendo di aver voluto compiere un atto dimostrativo. Spiega oggi Il Messaggero:

«Non l’ho fatto per soldi, ho una buona disponibilità economica», ha tenuto a specificare. Poi,ha giustificato quel gesto eclatante: «Era un atto dimostrativo, l’ho fatto per mostrare la disperazione di un comune cittadino nei confronti della politica economica di questo Paese», avrebbe detto. È questo il senso dell’interrogatorio di convalida di fronte al gip Clementina Forleo.

Parole che non hanno alleggerito laposizione di Zampaglione, fratello minore di Federico, leader dei Tiromancino: il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto che il musicista resti nel carcere di Regina Coeli, accogliendo la richiesta del pm Mario Dovinola. Perché, secondo gli inquirenti, nonostante Zampaglione abbia utilizzato una pistola giocattolo e non un’arma vera, avrebbe dimostrato propensione a delinquere e potrebbe anche colpire di nuovo. L’atteggiamento mostrato nel corso della tentata rapina, a partire dal modo con cui è entrato in banca – con il volto coperto da un cappello, occhiali da sole e foulard – senza contare l’aggressione ai danni di un dipendente, che è stato morso al braccio sinistro quando si è opposto alle minacce spiegando che non avrebbe potuto aprire delle casse computerizzate, hanno spinto il gip a negare la scarcerazione.