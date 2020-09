Francesca Pascale parla con Silvio, Veronica Lario non ci riesce

Cosa fa Berlusconi nella sua suite al reparto solventi al San Raffaele? Si annoia ed è di cattivo umore, contando i giorni, che dovrebbero essere almeno dieci, che lo separano dal ritorno a Villa San Martino. I retroscena sul ricovero dell’ex premier raccontano anche le telefonate che riceve quotidianamente. Ha parlato con tutti i figli e con i nipoti, magari cercando anche di ricomporre quegli screzi riportati dai giornali e smentiti da Marina Berlusconi. Ma Silvio è stato cercato anche dalle sue ultime due ex, Francesca Pascale e Veronica Lario. Il Messaggero racconta che la Pascale ha chiesto a Berlusconi come sta:

Invece, spiega Tommaso Labate sul Corriere, Veronica Lario ci ha provato ma non ci è riuscita. Si è dovuta accontentare di lasciare un messaggio:

Per tutta la giornata di ieri, il «giorno due» dal ricovero al San Raffaele dopo il principio di polmonite bilaterale derivante dall’infezione da Covid19, Berlusconi ha rivolto lo sguardo verso un televisore spento. Fino a sera, ironia della sorte, l’alter ego dello Stato italiano nell’antico duopolio televisivo non ha mai acceso la tv, mai nemmeno sfiorato il telecomando. Probabile, come raccontano i pochissimi dirigenti di Forza Italia che sono riusciti a sentirlo per qualche minuto, che la voglia di guardare delle immagini in movimento gli sia tornata dopo cena per l’amichevole Milan-Monza, lo scontro calcistico tra il suo passato colmo di gloria e il suo avvenire ricco di speranze. In quella linea ideale tra il suo passato, il suo presente e il suo futuro, però, non è il calcio a determinare le mosse di Berlusconi dal suo letto di ospedale. E, almeno in questi giorni concitati, forse neanche la politica. «Non vedo l’ora di riabbracciare tutti i miei figli», è diventato quasi un mantra, per lui. Accanto al letto, c’è una pila di fogli che si riempie di ora in ora di nomi. È la lista delle telefonate ricevute, sembra non finire mai. Nell’elenco si è materializzato anche il nome di Veronica Lario, che ha chiamato il centralino del San Raffaele nel tardo pomeriggio di venerdì. Ma i due, ex marito ed ex moglie, non sono riusciti a parlarsi.