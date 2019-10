L’ex parlamentare Francantonio Genovese è stato condannato a 4 anni e 2 mesi nel processo ‘Matassa’ scaturito dall’inchiesta condotta dalla Dda di Messina a maggio del 2016. Inflitti 3 anni e 4 mesi all’ex deputato regionale Francesco Rinaldi. La sentenza è arrivata ben oltre la mezzanotte, dopo circa dieci ore di camera di consiglio. Genovese e Rinaldi dovevano rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.

Francantonio Genovese condannato per corruzione elettorale

Condannato anche l’ex consigliere comunale Paolo David a 4 anni e 9 mesi. Sono in totale 39 le condanne decise dai giudici della Seconda sezione del tribunale di Messina che hanno disposto anche 6 assoluzioni e 2 prescrizioni. Inoltre i giudici hanno condannato a 18 anni il boss Camaro Carmelo Ventura. La parte dell’inchiesta che riguarda Genovese e Rinaldi si occupa delle ultime campagne elettorali per le elezioni regionali del 2012, delle Politiche del 2013 e delle Amministrative per il rinnovo del consiglio comunale del giugno 2013. Le indagini della Squadra mobile, hanno puntato i riflettori anche sui gruppi criminali di Camaro e Santa Lucia sopra Contesse che sarebbero stati in grado di infiltrarsi nelle attività economiche e creare interessi nella politica. I pubblici ministeri Liliana Todaro e Maria Pellegrino avevano chiesto 43 condanne da 1 a 24 anni.

Luigi Genovese, lo studente di 21 anni appena eletto all’Ars per Forza Italia, è invece indagato per riciclaggio nell’ambito di una inchiesta della Procura di Messina insieme al padre Francantonio. Secondo gli inquirenti dopo la condanna, Francantonio Genovese avrebbe intestato parte del suo patrimonio al figlio, su conti esteri.

