Parte del costone sovrastante la spiaggia di Tabaccara dell’isola dei Conigli piena di bagnanti, a Lampedusa, è franato. Ci sarebbero feriti. Sul posto motovedette della Guardia costiera, mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze per verificare eventuali conseguenze gravi di quanto accaduto e la presenza di feriti. La frana sarebbe stata provocata da un turista che si stava arrampicando. L’uomo è caduto ed è ferito.

EDIT: Allarme rientrato a Lampedusa dopo le prime notizie sulla frana all’isola dei conigli. Si è trattato solo di una caduta di massi e di pietrisco provocata da un giovane turista che si è arrampicato sulla parete della Tabaccara, che è accanto all’Isola dei conigli. Non ci sarebbero altri feriti.

La frana sulla spiaggia dell’Isola dei Conigli a Lampedusa

Il crollo è avvenuto a metà mattinata mentre le spiagge erano piene di bagnanti ma al momento non si hanno notizie su eventuali feriti e sulle dimensioni del cedimento. Isola dei conigli è la spiaggia più conosciuta di Lampedusa che più volte è stata premiata per la pulizia del mare e come meta turistica dai vari siti di viaggi a iniziare da Tripadvisor.

Il Giornale di Sicilia scrive che una persona è rimasta intrappolata nel crollo delle macerie. “Sto andando in barca fino all’Isola dei conigli per capire cosa è successo, mi hanno avvertito che è accaduto qualcosa e sto andando a verificare, ma fino a questo momento non so molto altro”, ha detto il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello all’AdnKronos.

EDIT: Allarme rientrato a Lampedusa dopo le prime notizie sulla frana all’isola dei conigli. Si è trattato solo di una caduta di massi e di pietrisco provocata da un giovane turista che si è arrampicato sulla parete della Tabaccara, che è accanto all’Isola dei conigli. Non ci sarebbero altri feriti.

Leggi anche: Come Morisi e la Bestia la buttano in caciara (per fregare gli elettori leghisti)