Fortunello Errigo: il Cetto Laqualunque «candidato sindaco» a Mileto

Cetto La Qualunque esiste? Stando ad alcuni video che circolano in questi giorni sembrerebbe di sì. A Mileto – in provincia di Vibo Valentia – dove il 10 giugno si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale è comparso un candidato sindaco molto particolare. Il suo nome è Fortunello (da Cosenza) e in un comizio promette letteralmente la qualunque come il personaggio creato da Antonio Albanese.

Votate Fortunello e tutto diventa più bello!

Il candidato sindaco Fortunello, che al comizio si presenta con tanto di fascia tricolore (in plastica) promette di risollevare la città di Mileto e di portarlo alla ribalta togliendo il degrado e la disoccupazione: «L’acqua sarà potabile e avrete l’impianto alla spina dentro casa in modo che avrete l’acqua naturale e l’acqua gassata e anche effervescente per chi la vuole». La rivoluzione sarà a tutto campo a partire dal sistema di smaltimento dei rifiuti che sarà differenziato e “sotterraneo”, nel senso che tutti potranno buttare l’immondizia – divani, cucine e armadi compresi – sotto terra per finire con un ospedale da mille posti letto (il paese ha poco più di seimila abitanti). E ancora: poltroncine numerate in piazza per gli anziani e i pensionati.

C’è un problema, i candidati alla poltrona di sindaco di Mileto sono due. Uno è Rosetta Mazzeo della lista Siamo Mileto, l’altro è Salvatore Fortunato Giordano a capo della lista Città Futura. Non ci sono altri candidati e Fortunello non è Salvatore Giordano. Ma allora chi è questo Sindaco Fortunello?

La spassosa performance è una messa in scena di Fortunello Errigo, “sergente” del GOP il “Gruppo Operativo Panetta” guidato dal “generale” Rocco Panetta, che sembra essere uno degli alter ego di Fortunello. Il Gop gode di una discreta fama in Calabria ed già stato protagonista di alcune “colorite” proteste di piazza, del movimento fa parte anche uno dei leader del defunto movimento dei Forconi. Errigo in particolare è famoso per le sue performance estemporanee dove prende di mira chiunque.

Errigo non è candidato alle amministrative di giugno e la sua è quindi senza dubbio una parodia di un comizio politico con la quale vuole prendere in giro (proprio come Albanese) le promesse – spesso mirabolanti – dei politici locali (e non). Nel gruppo Facebook del GOP Errigo scherza con gli altri attivisti sulla sua “candidatura” promettendo già poltrone di “peso” ai suoi sostenitori. Ma ovviamente è solo uno scherzo.