Formigoni se la prende con Giletti perché a Non è L’Arena si parla del suo processo | VIDEO

Il duro scontro in diretta sulla condanna per corruzione dell’ex Presidente della Regione Lombardia e il caso dei vitalizi restituiti

Formigoni contro Giletti. Formigoni contro tutti. Domenica sera a Non è L’Arena, su La7, è andato in scena un acceso scontro tra l’ex Presidente della Regione Lombardia, gli altri ospiti in collegamento e il conduttore. Il tema era, ovviamente, quello dei vitalizi restituiti ai politici condannati. Ben presto, però, i toni si sono accesi. E la miccia si è accesa con l’intervento di Peter Gomez che ha citato – quasi inevitabilmente – quel caso di corruzione che ha portato alla condanna definitiva dell’ex numero uno del Pirellone.

Formigoni contro Giletti, l’ex Presidente attacca il conduttore (e non solo)

“Non era questo l’argomento della trasmissione di stasera! Non intendo parlare del mio processo”, ha tuonato Roberto Formigoni prendendo la parola dopo Peter Gomez. Il giornalista, infatti, aveva citato – pochi istanti prima – la condanna (confermata in Cassazione) nei confronti dell’ex Presidente della Lombardia per il caso Maugeri. L’ex politico, infatti, era in collegamento dalla propria abitazione dove sta scontando gli arresti domiciliari. Ed è questo, secondo lui, uno dei motivi per cui non vuole e non può parlare pubblicamente di quel caso. E se i toni qui erano molto caldi, la situazione si incendia pochi istanti dopo. Questa volta Formigoni contro Giletti non usa mezzi termini.

Il tema non era più quello del processo e della condanna per corruzione, ma la decisione del Senato di restituire all’ex Presidente lombardo (e ad altri ex politici condannati) il vitalizio. Lo scontro, dunque, si era spostato sulla differenza tra la magistratura ordinaria e quella del Senato che vive del principio dell’autodichia. Due linee di pensiero completamente opposte, con Giletti che sottolinea le differenze tra i due sistemi e Formigoni che risponde per le rime invitando (urlando e puntando il dito) il giornalista e conduttore a studiare prima di parlare di questi temi.

(foto: da Non è L’Arena, La7)