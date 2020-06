Il contributo a fondo perduto da lunedì 15 giugno

Il contributo a fondo perduto per le imprese parte da lunedì 15 giugno. Il Sole 24 Ore spiega oggi che le partite Iva con ricavi 2019 entro 5 milioni e con fatturato di aprile 2020 al di sotto dei due terzi di quello di aprile 2019 possono cominciare ad inviare le istanze telematiche per il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto rilancio (Dl 34/2020).

Il quotidiano spiega che il momento di trasmissione delle istanze non è essenziale ai fini della concessione del contributo; non si tratta infatti di un click day nel quale chi arriva primo si accaparra le somme disponibili.

È dunque opportuno compilare con cura le istanze al fine di evitare ogni possibile errore. Per gli eredi dei contribuenti che hanno proseguito l’attività del defunto (se l’attività è cessata, infatti, il contributo non spetta) le istanze possono essere trasmesse dal 25 giugno. La somma erogata dallo Stato a fondo perduto a fronte della diminuzione del fatturato per l’emergenza da Covid-19 costituisce un contributo in conto esercizio da iscrivere nella voce A5 del conto economico, con distinta evidenza dell’importo.

Il documento Oic 12, paragrafo 56, afferma infatti che rientrano tra i contributi in conto esercizio quelli dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali che hanno, tra l’altro, funzione di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie. Devono essere rilevati in questa voce, prosegue il principio contabile, anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, indica il documento Oic 12, le calamità naturali); sicché l’attribuzione a fronte della pandemia causata dal coronavirus rientra a pieno titolo tra i fatti che giustificano la sopra descritta qualificazione.