I focolai nel mondo oggi: da dove possono arrivare i contagi

L’Italia studia i tamponi in aeroporto per chi arriva dai paesi fuori dall’area di Schengen perché molti dei nuovi focolai di Coronavirus SARS-COV-2 sono di importazione dall’estero: dall’imprenditore della Laserjet di Pojana Maggiore di ritorno da un viaggio nei paesi della ex Jugoslavia al cittadino kosovaro che non ha rispettato la quarantena a Trieste, dai cittadini del Bangladesh di ritorno a Roma dal paese natale fino ai macelli del Mantovano.

Per questo oggi la grande paura è che il contagio riprenda a causa di persone infette giunte da altre nazioni. Lo stesso, ad esempio, è successo in Nuova Zelanda, che era divenuta “Paese Covid free”. E la situazione è resa ancora più difficile dal fatto che la pandemia è stata fondamentalmente asincrona, e quindi quando ha cominciato a scemare in Cina ed Europa ha colpito il continente americano con ancora maggiore virulenza. Oggi nazioni come gli Stati Uniti o il Brasile registrano 40-50mila casi al giorno anche a causa del lassismo assecondato da chi li governa che rasenta il negazionismo. E il sistema delle frontiere chiuse e della quarantena non sta funzionando. Ma quali sono le aree del mondo in cui l’epidemia sta galoppando? Una di queste, spiega oggi il Messaggero, sono i Balcani:

Lo dimostra la storia dell’imprenditore di Vicenza tornato positivo da un viaggio in Serbia e in Bosnia,ma anche il focolaio del Trentino, che si è sviluppato tra gli immigrati rientrati dal Kosovo. I dati sono davvero poco incoraggianti: in Serbia ci sono stati ieri 302 casi (il 50 per cento in più dell’Italia in un paese che ha un decimo degli abitanti), tanto che la Grecia ha deciso di proibire gli arrivi da Belgrado. Il Kosovo ha avuto 178 casi in un giorno, ma in totale ha poco più degli abitanti della Liguria.

141 casi in un giorno in Bosnia (3,3 milioni di abitanti). Segnali negativi anche da Macedonia, Albania e Montenegro. Anche dall’Est Europa arrivano segnali poco incoraggianti: la Romania viaggia a 400 casi giornalieri, ma in generale i dati sono in aumento anche in Bulgaria, Moldavia e Ucraina (per non parlare della Russia ovviamente). In sintesi: nell’Est Europa stanno vivendo una fase dell’epidemia che era più o meno quella dell’Italia di qualche settimana fa. Se non si alza il livello di vigilanza, si rischia di compromettere tutto.