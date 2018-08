La flat tax non conviene a chi prende gli 80 euro

Chi oggi percepisce il bonus da 80 euro con la flat tax ci perde. E così, mentre il ministro Tria annuncia l’intenzione di rivedere il bonus del governo Renzi e il resto del governo se la prende con i giornali che lo scrivono, i conti dicono che , i 10 milioni e 285 mila italiani che incassano il bonus Renzi da tre anni ormai potrebbero essere penalizzati. Un dipendente da 25 mila euro lordi annui ci perderebbe, ad esempio, almeno 400 euro. Spiega Repubblica:

Oggi gli 80 euro mensili arrivano nel cedolino dello stipendio dei soli lavoratori dipendenti che hanno redditi da 8 mila a 26.200 euro lordi annui. Sebbene, superati i 24.200 euro, si inneschi il décalage: il valore cala al crescere del reddito, da 80 euro a zero. Si tratta di una somma esentasse e distinta dalle altre dello stipendio con la dicitura “credito dl 66/2014”.

E soggetta a un problema non da poco: va restituita se per qualunque motivo – una promozione in corso d’anno, qualche straordinario extra – il reddito supera, anche di niente, quota 26.200 euro. L’anno scorso lo hanno ridato indietro 1 milione e 722 mila italiani per un valore di 480 milioni di euro. Un difetto che a suo tempo aveva avvistato anche l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.