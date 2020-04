Fisco: l’acconto di giugno e la stima dei ricavi 2020

L’acconto di giugno del fisco si verserà in base alla stima dei ricavi del 2020. La norma si troverà nel decreto economico per l’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 che il governo sta per varare, spiega oggi Repubblica in un articolo a firma di Roberto Petrini:

Come è noto tra maggio e luglio imprese e partite Iva sono tenute a pagare l’acconto sulle tasse del 2020. Questo acconto si paga in percentuale, in base ai ricavi dell’anno precedente: naturalmente con la paralisi dell’economia quest’anno i valori sarebbero eccessivamente alti, così il decreto prevede che si pagherà l’acconto sulla base delle previsioni dei ricavi di quest’anno e, nel caso di errori, non saranno comminate multe, dunque con uno “sconto” rispetto alla prassi normale. Prevista anche la proroga di un mese per i normali versamenti Iva, ritenute Irpef e contributi Inps per le imprese che il precedente provvedimento aveva fissato al 31 maggio.

Quanto all’emergenza lavoro la cassa integrazione ordinaria, che è stata già rifinanziata per nove settimane a partire dal febbraio scorso, ha bisogno di nuove risorse. Il piano è quello di un nuovo finanziamento “mobile” per altre 9 settimane che dovrebbe coprire il periodo da maggio-giugno fino ad ai primi di agosto.