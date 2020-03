Federica Sciarelli e Sileri senza mascherina a Chi l’ha visto?

Ieri sera Chi l’ha visto? ha ricordato che Pierpaolo Sileri, viceministro alla Sanità del governo Conte Bis e contagiato dal Coronavirus SARS-COV-2 e da COVID-19, ha partecipato alla trasmissione di Federica Sciarelli quando era già malato e senza mascherina o dispositivi di protezione. In serata il viceministro ha inviato una nota stampa per smentire tutto:

“In merito a quanto affermato nella trasmissione Chi l’ha visto?, preciso che dopo aver partecipato alla trasmissione Quarta Repubblica di Nicola Porro non sono stato contattato dall’Asl di competenza né dal medico della prevenzione che mi ponesse in quarantena fiduciaria, perché non a contatto stretto del conduttore. In merito all’intervista che ho rilasciato al Corriere della sera e che è citata dalla dottoressa Federica Sciarelli, c’è stato un errore: mercoledì sera, giorno in cui ho partecipato a ‘Chi l’ha visto’, non avevo la febbre.

Ricordo inoltre che lo stesso giorno sono stato al Senato, dove viene misurata la temperatura più volte nel corso della giornata. Unico sintomo aspecifico era il bruciore agli occhi e la successiva perdita del gusto. La febbricola è comparsa il giovedì mattina e la febbre nel pomeriggio. Comprendo il disappunto della dottoressa Sciarelli che non ha potuto svolgere la sua trasmissione, ma tengo a sottolineare che abbiamo sempre mantenuto le distanze di sicurezza con tutti i presenti in studio”. Così, in una nota stampa, il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.