Fattura elettronica, niente sanzioni solo per emissione tardiva

La moratoria per la tardiva emissione della fattura elettronica non si estende alle sanzioni per gli omessi versamenti da errata liquidazione. Lo spiega oggi Il Sole 24 Ore, che segnala come la moratoria, prevista dal Dl 119/2018, prevede l’esclusione delle sanzioni di cui all’articolo 1 comma 6, terzo periodo del Dlgs 127/2015, nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa entro il termine di liquidazione relativa al momento di effettuazione dell’operazione; prevede, inoltre, la riduzione al 20% delle medesime sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica venga emessa in ritardo ma entro il termine di liquidazione successiva. L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’unica riducibile al 20% è la sanzione di cui all’articolo 6 del Dlgs 471/97, vale a dire quella relativa al ritardo nell’emissione della fattura elettronica e non anche quella relativa alla irregolare liquidazione dell’imposta ovvero al relativo omesso versamento. Chi sbaglia si vedrà applicare in misura ridotta la violazione per il ritardo di fatturazione (tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’operazione – articolo 6 Dlgs 471/97) e in misura intera quella dell’omesso versamento (30% dell’imposta articolo 13 del Dlgs 471/97).

Inoltre, per le fatture emesse nei confronti dei soggetti non residenti o non stabiliti, anche se identificati in Italia, è possibile provvedere con l’invio delle stesse allo Sdi con l’utilizzo del codice convenzionale «XXXXXXX». In questo caso, l’emittente dovrà poi recapitare la fattura (anche in modalità analogica) al cliente.

