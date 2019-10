La storia delle famiglie sostituti d’imposta per colf e badanti

Le famiglie come sostituti d’imposta per colf e badanti: il meccanismo pensato dal governo per contrastare l’evasione fiscale nel lavoro domestico potrebbe arrivare a costare fino a 2mila euro l’anno e creare un problema casalingo di non facile soluzione, visto che baby sitter e badanti, che oggi sono in nero oppure sono in regola ma non fanno la dichiarazione dei redditi, potrebbero chiedere alle famiglie di pagare le tasse al posto loro, per mantenere lo stesso stipendio effettivo che incassano oggi. Una richiesta non facile da respingere, visto il rapporto fiduciario e affettivo che spesso lega famiglie e collaboratori. Nel caso di una badante con un reddito lordo di 15.940 euro l’anno, il possibile extracosto sarebbe di 1.940 euro l’anno.

Spiega Repubblica:

Parliamo di 1,2 milioni di dipendenti irregolari su 2 milioni totali (il 60%) tra colf, badanti e baby sitter – il 40% di tutti i lavoratori dipendenti irregolari d’Italia – che evadono tasse e contributi per 3 miliardi all’anno. Il governo giallo-rosso ha ereditato dall’esecutivo giallo-verde il dossier per trasformare le famiglie in sostituti di imposta, obbligandole non solo a versare i contributi previdenziali ma anche le tasse dei loro collaboratori. L’alzata di scudi di Assindatcolf – l’associazione che rappresenta i datori di lavoro domestico – ha riportato l’idea nell’alveo di mera ipotesi di scuola. Il ministero del Lavoro nega che sia in preparazione una norma siffatta. E anche al ministero dell’Economia sono molto prudenti, giudicandola poco efficace in chiave anti-evasione. Debora Serracchiani (Pd) e Mara Carfagna (Forza Italia) definiscono l’ipotesi «un boomerang».

