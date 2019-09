Le soglie di punibilità più basse per l’evasione fiscale

Una parte delle misure fiscali annunciate nella prossima legge di bilancio entrerà in vigore con un decreto legge che potrebbe precedere la finanziaria. L’idea del governo dovrebbe in teoria servire per ottenere maggiori entrate destinate a contribuire alla manovra complessiva. Spiega oggi Il Messaggero:

Più complesso è il discorso sui vari strumenti per il contrasto all’evasione, dagli incentivi per l’uso della moneta elettronica al potenziamento della fatturazione elettronica. Si tratta di un ventaglio di misure che comprendono in una fase iniziale anche maggiori costi, perché si tratta ad esempio di incentivare gli esercenti con più robuste forme di credito d’imposta. L’altro aspetto, quello legato alla riduzione o all’azzeramento (per le transazioni di piccolo importo) delle commissioni è ugualmente problematico, perché si va a incidere sugli introiti delle banche e dei soggetti finanziari. I quali potrebbero avere la tentazione di riprenderseli sotto altra forma, ad esempio aumentando i canoni richiesti ai consumatori per l’utilizzo delle carte.

Con uguale cautela viene affrontato il dossier “verde”, che nella versione portata avanti dal ministro Costa prevedeva il taglio dei sussidi alle attività inquinanti e dunque un incremento del prelievo fiscale per categorie come agricoltori, o autotrasportatori. Il dicastero dell’Ambiente conta di portare il provvedimento ad un prossimo Consiglio dei ministri ma a questo punto non è nemmeno escluso che la richiesta degli altri ministeri (Economia e Sviluppo economico) di coordinare e condividere le misure si traduca nella scelta di far confluire anche questo pacchetto in quello più complessivo della manovra.

