71mila romani a rischio esondazione del Tevere

Sono 71mila oggi i romani che sono a rischio in caso di esondazione del fiume Tevere. Il dato viene da uno studio realizzato dal Campidoglio e dall’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che certifica come il territorio della Capitale consista anche di aree caratterizzata dalla massima pericolosità idraulica. Queste aree hanno un’estensione superiore ai seimila ettari e si trovano vicino al fiume Tevere, all’Aniene e a corsi d’acqua minori. E ci sono 13500 persone a rischio

Secondo lo studio condotto nei municipi X e XI, che comprendono Ostia, Infernetto e Ponte Galeria, in quei luoghi si trovano invece altri tremila ettari a rischio che interessano una popolazione di 58mila abitanti.

Solo negli ultimi 10 mesi del 2018, secondo l’ultimo rapporto annuale dell’istituto, si sono registrate ben 136 voragini , al ritmo di una ogni tre giorni, aumentando i rischi per tutti i romani, non solo automobilisti. Il dissesto idrogeologico mette in pericolo anche l’immenso patrimonio storico e monumentale dell’Urbe: secondo l’Ispra sono 270 i beni culturali romani in aree a rischio. Mettere tutto in sicurezza in una campagna di riqualificazione costerebbe l’enorme cifra di 15 miliardi di euro.

