Il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, propone il certificato medico obbligatorio per il ritorno a scuola dopo tre giorni di assenza

I presidi: “Dopo tre giorni di assenza obbligo di certificato”

Giannelli spiega la posizione dei presidi: “In materia sanitaria non interveniamo, ma chiedo che ci sia chiarezza: la riammissione a scuola, ad oggi, diversamente da come avveniva in passato, avviene senza certificati medici. Se uno studente si assenta e la scuola non sa il perché (ovvero non rientra nei casi Covid, ndr) potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale. Allora bisognerebbe reintrodurre un obbligo di certificazione al rientro. Almeno sopra i tre giorni di malattia”. Ad oggi infatti a meno che lo studente non si sia ammalato di COVID-19 non esiste una normativa che preveda un certificato medico obbligatorio per il ritorno a scuola:

Quest’anno, anche una normale influenza rischia di trasformarsi in un incubo per le famiglie. Se il bambino si sveglia con il raffreddore o con un po’ di mal di gola e qualche colpo di tosse, non importa se non c’è la febbre: le norme anti contagio prescrivono che debba restare a casa. E che non possa rientrare a scuola prima di tre giorni dalla scomparsa dei sintomi. Il ministero della Salute avrebbe voluto rimettere l’obbligatorietà del certificato medico per le assenze lunghe (non serve più da un paio d’anni). Ma servirebbe un atto normativo: dunque per ora si può tornare senza certificato. A meno che si sia trattato di Covid: in questo caso serve l’attestato di guarigione firmato dal medico.

