Come Di Maio si è “dimenticato” di punire chi porta i marchi italiani all’estero

Vi ricordate quando Luigi Di Maio diceva che era pronto a punire chi delocalizzava le aziende e chi portava i marchi del Made in Italy fuori dall’Italia? Vi ricordate che nel famoso Decreto Crescita avrebbero dovuto spuntare norme che evitassero altri casi-Pernigotti? Ebbene, cancellate tutto. Nel capitolo Tutela del Made in Italy non c’è nulla di tutto ciò:

Si impegna l’investitore che vuole delocalizzare (anche solo in un’altra provincia italiana) a motivare le proprie scelte e il ministero a mettere in campo risorse per evitare la desertificazione di un territorio. Ma nessun commissariamento, nessuna sanzione punitiva. Si aiutano start up e Pmi a brevettare e a tutelarsi di più sui mercati esteri. Ma esce fortemente ridimensionato il capitolo “Tutela de Made in Italy” (articoli 31 e 32) contenuto nel Dl Crescita approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 aprile.

Nelle norme è prevista la nascita di un “registro dei marchi storici” presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi al ministero dello Sviluppo economico per i brand registrati (o di cui sia possibile dimostrare l’esistenza) da almeno 50 anni. Se la proprietà pianifica la chiusura dello stabilimento, con relativo licenziamento collettivo, deve notificare al ministero per lo sviluppo economico (Mise) le ragioni e le azioni per trovare un nuovo acquirente. In sua assenza, si potrà ricorrere a una parte dei “Fondi speciali” del Mise per operazioni di rinconversione industriale. Che si restringono dai 100 milioni inzialmente ipotizzati a 30 milioni. Ma non c’è nessuna sanzione per chi delocalizza. Per le punizioni, sarà per la prossima volta.

