Di Maio contestato a Pomigliano scappa

Luigi Di Maio ieri è andato a Pomigliano per firmare un protocollo sull’alternanza scuola-lavoro, è stato contestato da studenti e lavoratori, circa duecento persone. Lo racconta oggi Libero:

Lo attendevano al varco un paio di centinaia di manifestanti, tra studenti ed operai, al grido «’E chiacchiere se port’ ’o vient’» (trad: Le chiacchiere se le porta il vento), a dire dell’abisso che la politica grillozza ha scavato tra teoria e prassi. In una nemesi beffarda è scattato un gran bel “Vaffa” dei tempi andati, ma al suo indirizzo. Dinanzi all’Itis“ Barsanti” di Pomigliano,dove il vice presidente del Consiglio era giunto per presentare il progetto dell’alternanza scuola-lavoro con il suo ministero,un coro recitava: «Di Maio la senti questa voce? Vaffa….».

Tra i contestatori c’erano anche lavoratori licenziati da aziende del territorio, ex operai che nella chiesa di don Peppino Gambardella hanno incontrato il ministro prima che arrivasse a scuola. «Solo parole. Di Maio ha detto che per noi si prenderà degli impegni e ci farà sapere nei prossimi giorni», ha rivelato ai cronisti Domenico Mignano, ex operaio Fca “famoso” per aver alcuni anni fa inscenato suicidio e funerale di Sergio Marchionne e, per questo, licenziato dall’azienda con relativo strascico giudiziario.