Claudio Andrea Gemme è in pole position per il posto di commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Gemme, 70 anni, è genovese ed è direttore della Divisione Systems & Components di Fincantieri dal 2016.

Decreto Genova: Claudio Gemme commissario per il Ponte Morandi

Fincantieri, secondo il M5S, dovrebbe essere tra le aziende che parteciperanno alla ricostruzione del Ponte Morandi. Secondo l’Adn Kronos il nome di Gemme ha trovato consensi soprattutto nella Lega, che è stata il suo sponsor e ha fatto pressing affinché venisse affidato a lui un ruolo al quale il decreto emergenze attribuisce ampi poteri. Il M5S ha chiesto e ottenuto che Autostrade venisse tenuta fuori dalla ricostruzione, lasciando la ‘patata bollente’ della scelta del commissario per lo più in mano al socio di governo.

In un’intervista di qualche tempo fa a Omnibus, Gemme criticava il Decreto Dignità: «Non sono convinto che aiuti a combattere la precarietà».

