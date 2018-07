Luca Zaia contro il Decreto Dignità

C’è un po’ di fuoco amico su Matteo Salvini. A scatenarlo è il governatore del Veneto Luca Zaia, che in una intervista rilasciata oggi al Mattino critica il Decreto Dignità e chiede modifiche per gli imprenditori del Veneto, che hanno già dichiarato guerra al provvedimento:

Presidente Zaia, agli imprenditori non piace il decreto Dignità.

«Se fosse un caso isolato, qualcuno la potrebbe buttare in politica. Siccome l’impresa del Veneto, a 360 gradi, quindi non solo gli industriali, ha perplessità e istanze sul Decreto Dignità, penso che questo non sia irrilevante. Il Veneto ha 600mila imprese e 150 miliardi di Prodotto interno lordo».

Si aspettava questo coro di proteste?

«Non trovo assolutamente irrituale che le imprese e i loro rappresentanti possano dire la loro su questa partita. Anzi, è un loro diritto. E non mi sorprende che siano intervenuti. La stessa Lega sta portando avanti emendamenti sui loro stessi rilievi».

Ci saranno modifiche?

«Se il decreto Dignità viene approvato così come è stato presentato rischia di avere un impatto pesante. Ma c’è anche da dire che mi risulta che a Roma in commissione stiano affrontando i temi e le diverse criticità. Spero anch’io, da veneto, che si trovino delle soluzioni. Se il decreto arriva in Parlamento e ne esce intonso vuol dire che nessuna istanza è stata recepita. Lungi da me fare l’avvocato d’ufficio, sarebbe stucchevole, però dall’altro lato immagino che tutto questo lavoro rientri in un progetto organico che prevederà la Flat Tax e altre partite. Deve esserci un mosaico, non una sola tessera del mosaico».