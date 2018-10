Il decreto dignità e il boom dei contratti a termine ad agosto

Crescono i contratti a tempo indeterminato e quelli a termine e aumenta l’occupazione dai 35 anni in su (+76mila unità). Ma i numeri positivi del mercato del lavoro, spiega oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera, possono avere una seconda interpretazione, che mette in relazione il dato positivo di agosto con quelle nuove norme in materia di contratti a termine, che ci siamo abituati a chiamare Decreto Dignità.

Lo sostiene, ad esempio, una nota della Confesercenti secondo la quale le imprese si sono come affrettate nella seconda metà di agosto a mettersi al riparo per tempo da modifiche che giudicano negative in termini di maggiori costi e contenzioso. In sostanza ci sarebbero state più proroghe e più accensioni di contratti a tempo determinato concepite e attuate non appena (11 agosto) è entrato in vigore il regime transitorio che terminerà a ottobre lasciando a quel punto spazio al debutto della legge Dignità (fissato per il primo novembre).